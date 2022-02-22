Член Зала славы хоккейного «Динамо» Александр Юдин скончался на 53-м году жизни

Москва, 22 февраля. Ушел из жизни двукратный чемпион СССР по хоккею в составе московского «Динамо» Александр Юдин. Ему было 52 года.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

«Ушел из жизни член Зала славы московского «Динамо», один из ярчайших игроков конца 80-х и 90-х годов Александр Юдин», — говорится в публикации клуба в Twitter.

Юдин выступал за столичный хоккейный клуб на протяжении десяти лет. Был мастером спорта международного класса, чемпионом мира среди молодежи, обладателем кубка МХЛ и других наград.