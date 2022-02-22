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НМ ДНР: противовоздушная оборона республики справится с украинскими дронами Bayraktar

Армия
НМ ДНР: противовоздушная оборона республики справится с украинскими дронами Bayraktar
Global Look Press  /  Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency

Донецк, 22 февраля. Донецкая Народная Республика способна защититься от налетов украинских беспилотников Bayraktar TB2, заявил заместитель командира батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Семенов.

В комментарии для РИА Новости он отметил, что противовоздушная оборона республики способна справляться с дронами, вроде Bayraktar.

«Те средства ПВО, которые есть, в принципе позволяют противодействовать Bayraktar. Те, что есть на сегодняшний день в республиках. Безусловно, хотелось бы лучше. И с этим вопросом и обращались к РФ», — рассказал Семенов.

Украинские власти приобрели беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 у Турции. Как сообщает телеканал «360», с 2019 года Анкара продала Киеву десятки БПЛА в рамках контракта на 69 миллионов долларов. ВСУ впервые применили дроны в Донбассе осенью прошлого года.

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