В Ставропольском музее изобразительных искусств откроется выставка «Московский след»

Ставрополь, 22 февраля. Официальное открытие масштабной выставки «Московский след» в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств намечено на 25 февраля.

Организаторы отметили, что экспозиция является продолжением выставочных проектов федерального уровня начала 2000-х годов, призванных углубить и укрепить культурные связи музея с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Северного Кавказа. При этом плодотворному сотрудничеству с известными художниками России способствовал заслуженный деятель искусств РСФСР, искусствовед, фотохудожник Иван Борисович Порто (1939–2009). Именно он инициировал проведение акций, фестивалей и художественных выставок в Ставропольском музее изобразительных искусств, сообщает «Вечерний Ставрополь».

На выставке «Московский след» можно будет увидеть произведения живописи, графики, скульптуры и фотоискусства современных московских, краснодарских, ростовских авторов, художников республик Северного Кавказа, пополнившие собрание музея в течение последних 20 лет. Зрители впервые ознакомятся с замечательными фотоработами самого Порто.

Ранее ФАН сообщал об организации в Салехарде выставки знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина. Экспозиция включает в себя 70 работ мастера, которые были доставлены в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа на поезде. Выставку организовали в окружном музейно-выставочном комплексе.