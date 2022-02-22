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Пушилин: Киев продолжает готовиться к наступательной операции в Донбассе

Армия
Пушилин: Киев продолжает готовиться к наступательной операции в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 22 февраля. Вооруженные силы Украины по-прежнему готовятся к наступлению в Донбассе, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, сейчас нет информации о том, что Киев отказался от применения силы против республик. Также он подчеркнул, что в украинских властных кругах наблюдается истерика.

Ранее сообщалось, что Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан ДНР 1995-2004 годов рождения. Также в Луганской Народной Республике был издан указ, согласно которому мужчины старше 55 лет могут записаться добровольцами для защиты Донбасса.

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