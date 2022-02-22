События вокруг Украины подтолкнули к росту цены на газ в Европе

Москва, 22 февраля. Газовые котировки в Европе растут на фоне признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Цены увеличились на 10% — до 935 долларов за тысячу кубометров или 80 евро за мегаватт-час. Затем рост стоимости замедлился, и в настоящий момент голубое топливо торгуется на отметке до 929 долларов за тысячу «кубов». В понедельник, 21 февраля, фьючерсы выросли почти на 5%.

Президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР. С их лидерами глава государства подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Геополитическая напряженность влияет не только на рынок газа. Иностранная валюта к рублю укрепила рост в связи с событиями в Донбассе. Доллар и евро укрепились на старте торгов Московской биржи. Американская валюта поднялась до 80,5 рубля за денежную единицу, европейская подорожала до 90,9 рубля.