Геннадий Зюганов сообщил об улучшении самочувствия Владимира Жириновского

Москва, 22 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку, заявил председатель Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов.

Глава Либерально-демократической партии России недавно попал в больницу из-за коронавируса. Депутата Госдумы разместили в ЦКБ, там же лежал Зюганов, которого позднее выписали.

По словам председателя партии, состояние Владимира Жириновского улучшается, он идет на поправку. Зюганов сделал соответствующее заявление на заседании фракции КПРФ.

Ранее ситуацию с лидером ЛДПР комментировал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он также рассказывал об улучшении самочувствия политика.