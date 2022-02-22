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Нумеролог Виридис предупредила о «впадании в страхи» в зеркальную дату 22.02.2022

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 11:05
Общество
Нумеролог Виридис предупредила о «впадании в страхи» в зеркальную дату 22.02.2022
pixabay.com

Москва, 22 февраля. Нумеролог Нинель Виридис сделала предсказание на зеркальную дату 22.02.2022. Специалист назвала могущественным день шести двоек.

Число два олицетворяет тайные знания, свидетельствует о терпении и понимании, которые проявляются в непростых обстоятельствах, рассказала Виридис. Двойка «добра» к окружающим, сохраняет ясность чувств и мыслей. По словам нумеролога, число не воинственное, оно скорее женское и мягкое. При этом двойка является эмоционально холодной.

«Это про дипломатизм, интуицию, упорство и терпение», — объяснила нумеролог mk.ru.

Зеркальная дата 22.02.2022 является могущественной. В ней содержится очень много энергии, так как она состоит из шести двоек. В этот день есть риск «впадания в страхи», накручивание мыслей до апогея, эмоциональные волнение и нестабильность. Большое количество энергии этого дня необходимо направить в правильное русло, подчеркнула Виридис.

Нумеролог Виридис предупредила о «впадании в страхи» в зеркальную дату 22.02.2022
pexels.com / RODNAE Productions

Она посоветовала мыслить позитивно. Также в день шести двоек можно сконцентрироваться на семье и родственных отношениях. При этом забота должна быть нематериальная. Важно позвонить и поговорить с близкими по душам, не оставаясь равнодушными, заключила нумеролог.

Предсказание на зеркальную дату 22.02.2022 также сделала болгарская провидица Ванга. По словам прорицательницы, в день шести двоек «пепел покроет землю и вода выйдет из берегов».

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нумеролог зеркальная дата день шести двоек
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