ЕС угрожает санкциями, ВСУ продолжают обстрелы: обзор событий вокруг признания ЛДНР

Москва, 22 февраля. Президент России Владимир Путин накануне подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил установить с ними дипломатические отношения и обеспечить их безопасность силами Вооруженных сил РФ. Кроме того, подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с главой ДНР Денисом Пушилиным и руководителем ЛНР Леонидом Пасечником.

Упомянутые документы подразумевают поддержку Россией финансовой и банковской систем республик с учетом того факта, что российский рубль является основной платежной валютой на территории ЛДНР. Также предполагается совместная охрана границ республик Донбасса; стороны получили право использовать военную инфраструктуру друг друга.

Срок действия соглашений — десять лет. 22 февраля Государственная Дума РФ в ходе пленарного заседания (назначенного на 12:00 по московскому времени) рассмотрит вопрос о ратификации упомянутых договоров о дружбе и взаимопомощи. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что принятие положительного решения — единственный выход.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Сенатор Сергей Рябухин заявил, что на восстановление инфраструктуры республик Донбасса планируется направить 1,5 трлн рублей в течение следующих трех лет. Соответствующие ресурсы могут быть выделены из государственных средств, а также по линии государственно-частных партнерств.

Тем временем в ночь с 21 на 22 февраля в ЛДНР зафиксированы множественные обстрелы как вдоль линии соприкосновения, так и в Донецке: Народная милиция ДНР опубликовала видео, на котором демонстрируется артиллерийский удар со стороны ВСУ по Кировскому району. В результате оказались повреждены четыре жилых дома; местную жительницу завалило обломками. Под огнем также оказались населенные пункты по направлениям Троицкое — Озеряновка, Заможное — Таврическое, Богдановка — Петровское, Водяное — Ленинское, Водяное — Дзержинское.

В течение 18-20 февраля сотрудники ОБСЕ зафиксировали 2 158 нарушений режима прекращения огня в ДНР (включая 1 100 взрывов) и 1 073 нарушения в ЛНР (включая 926 взрывов).

Международная реакция

США

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уже обвинил Россию в отказе от собственных обязательств в рамках Минских соглашений, добавив, что признание республик Донбасса является «нападением на суверенитет Украины» и противоречит утверждениям РФ о приверженности дипломатии.

В Госдепе, в свою очередь, заявили, что США якобы стремятся найти мирное решение конфликта. Кроме того, стало известно о телефонном разговоре Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором они обсудили принимаемые Вашингтоном меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР.

Global Look Press/photothek / © Florian Gaertner

Помимо этого, состоялся 35-минутный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В скором времени произойдет обнародование заявления по его итогам.

В Белом доме заявили, что ожидали признания независимости республик Россией, и поэтому готовы немедленно на него отреагировать. В частности, Байден подпишет указ о запрете инвестиций в ДНР и ЛНР и торговли с ними для граждан США.

Великобритания

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон охарактеризовал признание ЛДНР как «нарушение международного права». Британский МИД анонсировал введение 22 февраля санкций в отношении России, а также сообщил о координации действий со своими союзниками в связи с происходящими событиями.

Евросоюз

Главы Еврокомиссии и Евросовета объявили признание независимости ДНР и ЛНР нарушением международного права и территориальной целостности Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности ЕС ввести санкции против России 22-23 февраля.

Франция

Президент Пятой республики Эммануэль Макрон призвал ввести санкции против России на уровне Евросоюза. Кроме того, он настаивает на созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.

Украина

Зеленский в обращении к народу Украины заявил, что международно признанные границы государства останутся прежними, а признание Россией ЛДНР означает выход РФ из Минских соглашений. В дополнение он рассказал о созыве экстренного саммита «нормандской четверки» и анонсировал телефонный разговор с Джонсоном.

Global Look Press / Lu Yang

За этим последовало заявление МИД Украины. В нем сказано, что Киев считает действия России провокационными, а также применяет «весь дипломатический арсенал» и учитывает все риски ради того, чтобы избежать вооруженных действий и не поддаваться на провокации.

Отдельно отмечено, что Украина настаивает на введении против РФ серьезных санкций, что должно стать «однозначным сигналом». Само же решение о признании ЛДНР «не будет иметь никаких правовых последствий», утверждают в МИД.

ООН

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя констатировал, что признание независимости ДНР и ЛНР не влияет на состав сторон Минских соглашений. Дипломат обвинил ряд коллег по СБ ООН в готовности «похоронить» эти договоренности.

Представитель России отдельно отметил, что Зеленский вернулся к военной риторике и сделал все, чтобы разрушить соглашения. В результате Донбасс оказался на пороге новой военной авантюры Киева, из-за чего и было принято решение о признании республик.

twitter.com / @RussiaUN

Российская Федерация открыта к дипломатии, однако не допустит новой бойни в Донбассе. Важно сконцентрироваться на предотвращении войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР, заявил Небензя.

Украинский же постпред при ООН Сергей Кислица сообщил, что Киев призывает Россию отменить решение о признании республик и вернуться к переговорам. Дипломат не исключает прямого диалога с РФ, «если она придет к здравому смыслу и будет говорить».

Другие

Вслед за Россией независимость республик Донбасса признали Абхазия, Южная Осетия, Никарагуа, шиитское движение «Ансар Аллах» в Йемене. Также о готовности к такому шагу заявило Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР). Дамаск выразил свою солидарность с населением ЛНР и ДНР.

Негативно о шаге России высказались Литва, Турция, Польша, Германия, Грузия, Молдавия, Япония, генсек НАТО. Сдержанные мнения высказали Мексика, Сербия, Казахстан.