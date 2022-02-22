Сестры Аверины поддержали Валиеву после Олимпиады в Пекине

Москва, 22 февраля. Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины поддержали фигуристку Камилу Валиеву после скандала на Олимпиаде в Пекине.

Валиева на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором поблагодарила всех людей, кто был с ней рядом в непростой ситуации на Олимпийских играх. Она отметила не только наставников и родных, но и болельщиков, которые поддерживали ее баннерами и добрыми словами.

На сторону спортсменки встали многие коллеги. Среди них и многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, которые оставили слова поддержки под постом Валиевой.

«Ты невероятная! Двигайся только вперед», — написали сестры.

Prt Scr instagram.com / @kamilavalieva26

Победа Валиевой в командном турнире на Олимпиаде была омрачена известием о сомнительном допинг-тесте 15-летней спортсменки. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку к участию в соревнованиях. В итоге она заняла лишь четвертое место на Олимпийских играх в Пекине. Эксперты считают, что на результат чемпионки повлиял допинг-скандал.

Во время масштабных спортивных соревнований Валиеву поддерживали болельщики. Аккаунт фигуристки уже достиг отметки в 1 млн подписчиков.