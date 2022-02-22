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Политолог: После провала в Афганистане Байдену нужны хоть какие-то победы
Политика
Политолог: После провала в Афганистане Байдену нужны хоть какие-то победы
Федеральное агентство новостей  / 

После провала в Афганистане президенту США Джо Байдену нужны хоть какие-то победы. Такое мнение ФАН высказал политолог Юрий Якорь.

«Сделать США снова великими»

Журналист Том Мактаг считает, что президент России Владимир Путин может сделать США снова «великой страной». Об этом он сообщил в статье для издания The Atlantic.

По его мнению, истерия, поднявшаяся вокруг предполагаемого «вторжения» России на Украину, — способ Соединенных Штатов вернуть свой потерянный «имперский» статус. Он указал, что Запад способен лишь устраивать в мире панику, которая не имеет оснований.

Политолог: После провала в Афганистане Байдену нужны хоть какие-то победы
Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

По его словам, ситуация с Украиной показала, что Штаты продолжают навязывать миру имидж «большого брата». Многие европейские государства следуют за США. Но у них есть свои внутренние правила и принципы, которых они придерживаются. Это весьма не по вкусу Вашингтону.

Байдену нужны победы

Как отметил Юрий Якорь, для начала нужно понимать, что эта статья написана не для российских читателей, а для американцев, которые привыкли читать толстые ежемесячные журналы. Эта статья не является следствием каких-либо событий дня вчерашнего. Это скорее реакция на то, что происходило пару недель назад.

«После провала в Афганистане президенту США Джо Байдену нужны хоть какие-то победы. Например, рассказ, как страны Балтии и Восточной Европы поддерживают нынешний режим, в отличие от того, что делал Дональд Трамп. Как канцлер Германии Олаф Шольц от Байдена узнал, что «Северного потока — 2» не будет, если Россия «вторгнется» на Украину. При этом у Шольца, очевидно, есть гарантии от Москвы, что Россия не будет даже пытаться это сделать», — пояснил Юрий Якорь.

Политолог: После провала в Афганистане Байдену нужны хоть какие-то победы
pixabay.com / 12019

По его мнению, это очень удобная игра: записывать себе в достижения, что не произошло того, чего и не должно было случиться. И, конечно, говорить о каком-либо единстве Европы перед угрозой «русского медведя» бессмысленно. Мы это видим даже на примере пропуска вакцинированных «Спутником V».

«К чему приведет обострение ситуации в Донбассе? На этот вопрос ответа не существует, так как решения о ней хоть и принимаются на уровне главнокомандующих, но реально зависят от какого-нибудь оператора системы залпового огня, который промахнется и разрушит дом в Ростовской области», — заключил Юрий Якорь.

Европейский союз ни на одно государство не тратил так много денег, как на Украину. Такое заявление ранее сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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