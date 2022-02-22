«Европу жестко макнули головой в унитаз»: экс-депутат Лысаков о признании ДНР и ЛНР

Эксперты и политологи обсуждают признание Россией независимости ДНР и ЛНР и волевое решение президента Владимира Путина в этом вопросе. Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в комментарии ФАН поддержал этот шаг и пояснил, почему иначе быть не могло.

«Русский медведь проснулся. На него долго тявкали. Обманывали. Совали палку в берлогу. Улюлюкали. Угрожали. И напросились», — заявил Вячеслав Лысаков.

Накануне, сразу после того, как президент сообщил о признании ДНР и ЛНР, в Telegram-канале Лысакова почти не оказалось тех, кто это решение не поддержал. Приняли практически все за редким исключением. Как рассказал экс-парламентарий в беседе с ФАН, были и растерянные люди, пока не понимающие того, как это может сказаться на нашей дальнейшей жизни. Но все подтвердили, что другого выхода у России не было. Многие написали, что делать это надо было несколько лет назад.

«В сухом остатке мы имеем одно, и это главное, — отныне дети не будут прятаться по подвалам от обстрелов и люди не будут жить в ожидании прилета снарядов со стороны «демократической Украины». Причем в основном русские люди! Вот главный итог решения президента», — добавил Лысаков.

По мнению эксперта, 21 февраля 2022 года войдет в историю не менее яркой страницей, чем Крым. Крым не воевал, а Донецк «долбят» из всех калибров уже несколько лет. Гибнут дети, женщины, старики. И больше смотреть на это невозможно, подчеркнул Лысаков.

Комментируя посыл президента Сербии Александара Вучича, который заявил, что 85% жителей его страны всегда поддержат Россию, что бы ни случилось, бывший парламентарий отметил — это по-братски!

«Россия перестала оправдываться и начала действовать. Россия сама предъявила претензии и предупредила. И это на самом деле меняет мировой порядок, ликвидируя американскую однополярность, так любимую родиной доллара. [Президент Франции Эммануэль] Макрон плачет от обиды несостоявшегося лидера ЕС на коленях у своей бабушки и просит передать, что выступает за введение европейских санкций в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Малыш, можешь продолжать обсуждать с Украиной до посинения брестские договоренности. Самоутверждайся», — жестко высказался эксперт.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Лысаков отметил, что теперь многие ждут реакцию США. По его словам, Европу вчера «жестко макнули головой в унитаз» — сначала в Совбезе РФ на словах — Путин растянул это удовольствие, сидя как режиссер в зале, знающий, что его видит весь мир, и принимающий экзамен у своей труппы. Потом на деле — подписанием признания ДНР и ЛНР, отметил экс-парламентарий.

«В конце концов, мы всего лишь защищаем в признанных республиках не просто русских, но и своих граждан. И теперь уже на деле, а не на словах. Будет ли нам хуже? Что там доллар? Где санкции? Как там у нас? Двум смертям не бывать, а одной не миновать! Не такое видели и не с таким справлялись! Хотелось бы только одного — чтобы жесткость, конкретика, обличение и неприятие президентом того худшего в/на Украине, что он вчера озвучил, включая внешнее управление, коррупцию и олигархов, развернулись бы с внешнего контура России и на наши российские просторы», — добавил Лысаков.

Эксперт целиком и полностью поддерживает решение президента. Он добавил, что России пора «отряхнуться от этих пиявок» — МВФ, ВОЗ и прочего американского инструментария.