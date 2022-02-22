Западу нужно быстро выйти из украинского тупика

После заседания совета национальной безопасности США, созванного Джо Байденом 20 февраля, американский президент, похоже, полностью убедился в необходимости личной встречи с Владимиром Путиным — якобы для того, чтобы «предотвратить неизбежное российское вторжение на Украину», придуманное в «центрах принятия решений» коллективного Запада. В Кремле, как сообщается, возможность такой встречи не отвергают, и она будет обсуждаться главами внешнеполитических ведомств двух стран, Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном, в ходе их переговоров, назначенных на 24 февраля.

Видимо, свою роль здесь сыграли комплексные действия российской стороны, предпринятые за несколько предшествующих дней: успешное проведение силами стратегического сдерживания учений «Гром», в которых были задействованы все компоненты российской «ядерной триады»; решение о продлении проверки российско-белорусских сил быстрого реагирования после завершения маневров «Союзная решимость — 2022»; начатая с территории ДНР и ЛНР эвакуация гражданского населения, визиты министра обороны Сергея Шойгу в Сирию и курирующего ОПК вице-премьера Юрия Борисова в страны Латинской Америки, а также назначенное на 22 февраля одновременно с заседанием Госдумы внеочередное заседание Совета Федерации, где возможно оформление ряда документов по ситуации на Украине, не исключая признания независимости народных республик Донбасса (думское обращение по этому поводу к президенту РФ уже принято).

При этом Россия подчеркивает приверженность к политическому решению проблем, которые накопились внутри Украины и вокруг нее. Причем выдерживает эту позицию, несмотря на все инсинуации в свой адрес, пиком которых стала Мюнхенская конференция по международной безопасности — та самая площадка, на которой 15 лет назад президент России произнес свою знаменитую речь. И если тогда ответом коллективного Запада стала брезгливая насмешка: мол, не стоит слушать «рычащую вошь», — то сейчас оруэлловские «двухминутки ненависти» померкли на фоне многодневного марафона словно сделанных под копирку высказываний лидеров «лидеров демократических стран», озвученных в столице Баварии, на исторической родине нацизма. Потому что к потокам официально одобряемой русофобской ненависти примешивался и неподдельный, почти панический страх перед тем, что за эти слова в будущем придется отвечать — и, быть может, гораздо быстрее, чем можно себе представить.

Федеральное агентство новостей /

Пока необходимость «не рефлексировать, а распространять» миф об «агрессивной России», угрожающей чуть ли не ядерными ударами безопасности Европы и всего мира, является безусловной доминантой той информационной войны, которая уже не первый год ведется против нашей страны, а в настоящее время достигла максимального пика. Конечно, вариаций здесь не счесть: достаточно сравнить генерального секретаря НАТО, уже видящего себя в уютном кресле главы центрального банка родной Норвегии (заработал, чего там скрывать?!), например, с президентом Франции, который перед лицом грядущих президентских выборов и выдавливания официального Парижа из привычной зоны влияния в бывших африканских колониях, за последний месяц успел пять раз поговорить с Путиным по телефону и один раз — в Кремле. Не говоря уже о сверхмногочисленных контактах по этому поводу с его западными коллегами. В общем, видно: старается человек не на страх, а на совесть, — чувствуется твердая рука его учительницы, а теперь и супруги.

Но следует признать, что нет сегодня на Западе политиков, способных превзойти украинских. Заявление президента Владимира Зеленского о том, что Незалежная готова отказаться от статуса неядерной державы, и целого пула «деятелей» во главе с Юлией Тимошенко — о необходимости и обязанности для США и их союзников списать внешний долг Украины в размере 52 млрд долларов за их красивые глаза и за «многолетнее противостояние москальским ордам, рвущимся в Европу», — это уже нечто за гранью добра и зла.

Но если хоть немного сменить ракурс, то становится понятным, что вождя Октябрьской революции и создателя Советского государства Владимира Ильича Ленина не просто так сбрасывали с постаментов, заменяя на военного преступника Бандеру — в душе-то все украинские политики мечтают жить не как в Европе, а как в СССР: в мощной и социально-экономически развитой державе, с ракетно-ядерным оружием и без долгов. Только ничего делать для этого не умеют и не хотят. И точно так же, как 40 лет назад получали все необходимое и даже сверх того за клятвы в верности делу Ленина, сегодня хотят получать за клятвы в верности «европейскому пути» и в противостоянии России. Гербы-гимны-флаги здесь особой роли не играют — обычная секта свидетелей «карго-культа». Только на островах Меланезии самолеты делали из соломы, а здесь — самые большие в мире трезубцы.

Ирония истории заключается в том, что единственный путь «сбычи мечт» украинских политиков и большинства населения — это как раз присоединение нынешней Украины к России, независимо от того, покинут ли они страну в составе «правительства в изгнании» или же сменят свои нынешние черно-красные и желто-голубые значки на аналогичные в цветах российского флага. Ведь западные «партнеры» статус-кво сохранить не помогут — им самим надо срочно выбираться из украинского тупика, в котором они оказались восемь лет назад, поддержав государственный переворот в Киеве. И договариваться с Россией — по этому поводу в том числе, — чтобы реально обеспечить мир и безопасность в международных отношениях.