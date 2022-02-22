Минэнерго РФ считает цену нефти в 55-70 долларов оптимальной для рынка нефти

Москва, 22 февраля. Оптимальная цена нефти для мирового рынка варьируется в диапазоне от 55 до 70 долларов за баррель, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence.

Россия в настоящий момент наращивает добычу. У поставщиков есть возможность для дальнейшего развития в будущем, добавил министр.

«У нас есть новые проекты, "Восток-Ойл", например. Мы думаем об увеличении добычи, геологоразведки. У нас в программе развития нефтяной отрасли заложен рост и потом стабилизация объема на горизонте до 2035 года», — отметил Шульгинов.

Минэкономразвития РФ ранее изменило прогноз нефти российской марки Urals, повысив его на 25%. В ведомстве ожидают, что в текущем году котировки достигнут 77,7 доллара за «бочку».