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Экономика
Минэнерго РФ считает цену нефти в 55-70 долларов оптимальной для рынка нефти
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Минэнерго РФ считает цену нефти в 55-70 долларов оптимальной для рынка нефти

Экономика
Минэнерго РФ считает цену нефти в 55-70 долларов оптимальной для рынка нефти
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 февраля. Оптимальная цена нефти для мирового рынка варьируется в диапазоне от 55 до 70 долларов за баррель, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence.

Россия в настоящий момент наращивает добычу. У поставщиков есть возможность для дальнейшего развития в будущем, добавил министр.

«У нас есть новые проекты, "Восток-Ойл", например. Мы думаем об увеличении добычи, геологоразведки. У нас в программе развития нефтяной отрасли заложен рост и потом стабилизация объема на горизонте до 2035 года», — отметил Шульгинов.

Минэкономразвития РФ ранее изменило прогноз нефти российской марки Urals, повысив его на 25%. В ведомстве ожидают, что в текущем году котировки достигнут 77,7 доллара за «бочку».

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минэнерго рф цена нефти прогноз по нефти
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