Глава МИД Франции Ле Дриан: первые санкции ЕС против России будут приняты уже 22 февраля

Париж, 22 февраля. Главы внешнеполитических ведомств Европейского союза рассмотрят ответные меры в связи признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Первые антироссийские ограничения Евросоюза, принятые 22 февраля 2022 года, не будут полным ответом ЕС на признание Россией независимости Донбасса. Таким мнением поделился глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Это не будет весь ответ ЕС на признание ЛНР и ДНР, о деталях говорить рано», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.