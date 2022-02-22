«Не надо вешать нос»: депутат Морозов объяснил, как независимость Донбасса скажется на уровне жизни рядовых россиян

Независимо от того, признала бы Россия независимость ЛНР и ДНР или нет, против нее все равно были бы введены санкции. В этом убежден депутат Госдумы РФ Олег Морозов. Своим мнением он поделился в беседе с ФАН.

«Само решение о признании республик Донбасса не побуждает Запад к санкциям. Будут ли эти санкции болезненными? Да, будут. И по некоторым секторам нашей экономики они действительно ударят», — заявил народный избранник.

Однако Олег Морозов уверен, что санкционный удар по экономике страны никак не отразится на благосостоянии рядовых россиян.

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«Потому что программы социальные все будут выполнены, никаких кардинальных изменений с обязательствами государства не произойдет. У нас профицитный бюджет, мы понимаем, как будет формироваться доходная и расходная часть бюджета, так что рядовые жители России не почувствуют каких-то для себя угроз или вызовов новых», — объяснил эксперт.

Собеседник ФАН считает, что грядущие западные ограничения подтолкнут Россию к развитию новых отраслей.

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«Россия — это страна, которая может развить фактически любую отрасль до мирового уровня. Мы это показали в области авиации, которая была фактически уничтожена, а сегодня возрождается. Я думаю, что мы будем жить по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло». Не надо вешать нос, все будет нормально. Страна будет жить и развиваться», — рассказал депутат Госдумы.

Развеял Олег Морозов и опасения некоторых экономистов, что отныне Россия будет вынуждена всегда «кормить» Донбасс.

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«Там есть свой экономический потенциал, и это не значит, что они полностью садятся на российский бюджет. Понятно, что мы будем им помогать. Понятно, что сегодня они в этой помощи нуждаются. Однако есть все возможности интегрировать экономический потенциал этих двух независимых государств. Но уверяю вас, что главная задача будет в том, чтобы они могли стать полноценными, самостоятельными экономическими единицами», — подчеркнул Олег Морозов.

Накануне Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР — соответствующие договоры, которые ратифицирует 22 февраля Совет Федерации, президент России подписал с главами республик Донбасса.