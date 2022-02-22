Законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными внесли в Госдуму

Москва, 22 февраля. Госдума рассмотрит законопроект о жестоком обращении с животными. Предложение внесли депутаты Московской областной думы.

Если проект утвердят, то статья о нем появится в Кодексе об административных правонарушениях. Инициативу уже поприветствовал комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Также положительную оценку дали юристы Госдумы.

«Замечаний концептуального характера не имеется», — сказано в заключении правового управления нижней палаты, которое имеется в распоряжении «Известий».

Документ предполагает введение штрафов за превышение предельного количества питомцев, их плохое содержание, небезопасный выгул и отказ хозяев убирать за животными. Санкции могут составить от 500 до 1500 рублей.

Число бездомных собак резко возрастает в местах с безответственным подходом к разведению, продаже и содержанию животных. Обязательная регистрация домашних питомцев могла бы помочь решить эту проблему, считают в Российской кинологической федерации (РКФ).