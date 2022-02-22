Депутат Госдумы Драпеко о границах ДНР и ЛНР: «ВСУ даже взглянуть в нашу сторону побоятся»

В Госдуме опровергли информацию, что признание ЛНР и ДНР будет в границах Донецкой и Луганской областей. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал это сообщение уткой. По его словам, в соглашениях с ДНР и ЛНР нет ни слова о границах, и их демаркация — это забота Донецка и Луганска. Депутат Госдумы Елена Драпеко приветствовала решение о признании Донецкой и Луганской народных республик и высказалась в том числе по поводу границ.

Об решении признать ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин объявил вечером в понедельник, объяснив, что националистическая политика Киева, поддерживаемого Западом, просто не оставила России другого выхода. Во вторник документ рассматривается в Госдуме и Совете Федерации.

«Я приветствую решение президента признать независимость наших братских республик — ДНР и ЛНР, — отметила Елена Драпеко в беседе с ФАН. — Вы знаете, что партия «Справедливая Россия» и наша фракция в Госдуме уже давно признали эти республики. Все эти годы мы отправляли туда гуманитарную помощь, в Донецк ездили наши представители, мы им помогали с программами для школ, там работали наши педагоги. Наше сотрудничество с коллегами из Донецка и Луганска давнее и прочное, и мы очень за них рады. Сегодня ночью мне позвонили и рассказали, что в Донецке салют, и даже шутили — то ли ВСУ «победили», то ли их победили. Но, конечно, это просто шутка — как они могли даже подумать о том, чтобы победить Донецк, победить этих замечательных людей!»

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Елена Драпеко напомнила о погибших героях республик Донбасса — бывшем главе ДНР Александре Захарченко, боевых командирах Михаиле Толстых (позывной Гиви) и Арсене Павлове (позывной Моторола).

«Думаю, сегодня нужно вспомнить Захарченко, Гиви, Моторолу, вспомнить всех, кто отдал жизни за свободу и независимость своего народа. Поэтому день признания республик обязательно должен быть и днем памяти в честь этих замечательных людей», — отметила она.

По мнению Елены Драпеко, все обвинения в адрес России со стороны Запада в якобы срыве Минских соглашений абсолютно несостоятельны, а угрозы санкций просто бессмысленны.

«У Украины было восемь лет, чтобы начать переговоры с республиками, но они даже не думали начинать. Они делали прямо противоположное тому, что сами же подписали в Минске. А что нам грозят санкциями, ну, ничего страшного — не жили хорошо и привыкать не будем. Затянем пояса. И это мы тоже переживем», — не без юмора подчеркнула парламентарий.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

По поводу границ Донецкой и Луганской народных республик Елена Драпеко ответила так:

«В этом вопросе мы доверимся профессионалам, чтобы они решили, как защитить Донецк, чтобы граница не проходила по окраинам города».

Собеседница ФАН напомнила исторический пример с Ленинградом, когда в 30-е годы прошлого века граница с Финляндией проходила всего в 30 километрах от «города трех революций», что руководством СССР было признано очень опасным.

«Вы помните историю с Ленинградом, когда граница проходила у самого города? Там, где сегодня моя дача под Петербургом, это была финская территория. И оттуда бросок до Ленинграда был просто одним шагом. Поэтому — вопрос понятен. Мы должны обеспечить безопасность города Донецка и его жителей. Раньше ВСУ говорили, что они воюют «с русскими» (то есть якобы с российскими военными. — Прим. ФАН), но они настоящих русских (военных из России. — Прим. ФАН) просто в глаза не видели. А теперь, думаю, ВСУ даже взглянуть в нашу сторону побоятся, не то что стрельнуть», — предрекла Елена Драпеко.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подготовил пакет санкций против России в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.