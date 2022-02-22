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Блогер Пучков о признании республик Донбасса: Давно пора!
Политика
Блогер Пучков о признании республик Донбасса: Давно пора!
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Российской Федерации давно следовало признать суверенитет ЛНР и ДНР. Таким мнением поделился в беседе с ФАН блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса.

«Строго положительное [мнение]. Правильно сделали! Давно пора!» — сказал блогер.

Дмитрий Пучков предположил, какая может быть ответная реакция коллективного Запада.

«Я не Ванга — не угадать. Сначала, естественно, какие-нибудь дикие вопли. Потом будут договариваться. Деваться им некуда», — пояснил собеседник ФАН.

Блогер Пучков о признании республик Донбасса: Давно пора!
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что, на его взгляд, Россия могла ожидать новые санкции невзирая на решение по вопросу независимости республик Донбасса.

«Санкции у них вне зависимости от того, что мы делаем. Вредят ли они? Да, конечно, и очень сильно. А что делать, если они двигаются к нашим границам? Сидеть сложа руки и смотреть? Нельзя! Мы тоже можем ответить. Они нам высокотехнологичные изделия решают не поставлять, а мы, например, какой-нибудь кобальт и титан поставлять не будем. Посмотрим, как их микроэлектроника без этого заживет. Там и так-то тяжело, без этого будет еще хуже. Нам тоже есть чем руки выкручивать!» — подытожил писатель.

Ранее журналист Юрий Кот в беседе с ФАН поддержал решение Владимира Путина признать суверенитет ЛНР и ДНР. По мнению собеседника издания, жители этих регионов заслужили этот статус.

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пучков признание республики донбасса
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