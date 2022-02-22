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Дочь тяжелобольной Заворотнюк планирует отъезд из России

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 10:37
Шоу-бизнес
Дочь тяжелобольной Заворотнюк планирует отъезд из России
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 22 февраля. Модель, дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что снова планирует отъезд из России. Блогер очень любит путешествовать.

Заворотнюк часто общается с подписчиками на своей странице в Instagram. Модель спросили, когда она снова планирует отъезд из России. Поклонники хотят загорать и радоваться вместе с блогером.

«Совсем скоро», — ответила Заворотнюк.

Дочь тяжелобольной Заворотнюк планирует отъезд из России
Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Дочь онкобольной актрисы часто осуждают за счастливые фото и отдых на курортах, пока мать борется с ужасной болезнью. Модель признавалась, что раньше испытывала ужасную депрессию из-за болезни дорогого ей человека, но потом поняла, что жизнь проходит мимо, а мать не хотела бы, чтоб она страдала.

Астролог Ада Комракова «увидела» ухудшение состояния Анастасии Заворотнюк. Она также подтвердила наличие у актрисы необратимых проблем с голосовыми связками.

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актриса модель заворотнюк
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