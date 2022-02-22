Дочь тяжелобольной Заворотнюк планирует отъезд из России

Москва, 22 февраля. Модель, дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что снова планирует отъезд из России. Блогер очень любит путешествовать.

Заворотнюк часто общается с подписчиками на своей странице в Instagram. Модель спросили, когда она снова планирует отъезд из России. Поклонники хотят загорать и радоваться вместе с блогером.

«Совсем скоро», — ответила Заворотнюк.

Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Дочь онкобольной актрисы часто осуждают за счастливые фото и отдых на курортах, пока мать борется с ужасной болезнью. Модель признавалась, что раньше испытывала ужасную депрессию из-за болезни дорогого ей человека, но потом поняла, что жизнь проходит мимо, а мать не хотела бы, чтоб она страдала.

Астролог Ада Комракова «увидела» ухудшение состояния Анастасии Заворотнюк. Она также подтвердила наличие у актрисы необратимых проблем с голосовыми связками.