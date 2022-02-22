Курсы доллара и евро выросли в начале торгов Московской биржи

Москва, 22 февраля. Доллар и евро укрепились на старте торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи. Валютный рынок стал более волатильным из-за напряженной ситуации в Донбассе.

Курс доллара поднялся до 80,5 рубля, тогда как предыдущая сессия закрылась на уровне 79,75 рубля. Затем курс упал до 79,1 рубля, после чего снова начал расти. Доллар превысил максимум, достигнутый 26 января на фоне геополитической напряженности.

Евро подорожал с 90,2 рубля до 90,9 рубля за первые пять минут торгов. После наблюдалась коррекция до отметки в 89,4 рубля, а по состоянию на 9:50 евровалюта торговалась по 90,2 рубля.

Российская валюта начала ослабевать 21 февраля из-за повышения напряженности на границе с Украиной. Политические события находят свое отражение в деятельности трейдеров.