Грянул гром: почему Украина с опозданием вспомнила о мире в Донбассе

В своем обращении президент России Владимир Путин последовательно и очень доходчиво, буквально по полочкам, разложил все исторические, политические и экономические факторы, послужившие основанием для ситуации, которая складывается в настоящее время на Украине. Его заявление не оставляет Западу никаких шансов на продолжение политики поддержания у границ России тлеющего военного конфликта, который связывал Москву по рукам и ногам санкциями за попытки защитить русскоязычное население юго-востока Украины от геноцида, творимого ВСУ и националистами из добровольческих батальонов.

Россия признала ДНР и ЛНР а Президент Владимир Путин подписал два Указа. Друзья, я сам ждал этого момента почти 8 лет. Русский Донбасс! ???????? pic.twitter.com/jMPVHFBwvw — Анатолий Власов ???????? (@AnatolyVlasov87) February 21, 2022

Владимир Путин ясно дал понять, что ни при каких обстоятельствах Запад не оставит в стороне свое постоянное стремление к подавлению всеми возможными способами попыток РФ жить и развиваться в мирной обстановке, вне различных угроз. Одним из способов такого подавления было обвинение в воспрепятствовании продвижению Минских соглашений, которые призваны были привести к миру в Донбассе. Однако, как неоднократно отмечал глава РФ, наша страна никогда не была субъектом минских договоренностей, и весь политический диалог Киев должен был вести с Донецком и Луганском. Такой диалог Киев отвергал — вначале осторожно, с пугливой оглядкой на дебальцевскую трагедию, заставившую стороны сесть за стол переговоров, а потом все более нагло, поглядывая на Запад, который открыто и целенаправленно толкал Украину на военное разрешение конфликта в Донбассе.

Эскалация конфликта как ответ Запада

После того как Кремль предложил НАТО определиться с неделимостью коллективной безопасности и юридически закрепить гарантии применительно к России, Запад всполошился и по своему обыкновению принялся действовать так, как привык за многие годы «однополярности» — когда мнение Вашингтона было «единственно верным» в мировом сообществе. Но там не учли, что другие времена настали. Москва не зря говорила про «красные линии» и «военно-технический ответ» и все последние годы огромное внимание уделяла строительству своих вооруженных сил.

Министерство обороны России обеспечит в ДНР и ЛНР функции по поддержанию мира - Указ о признании Республик Донбасса. pic.twitter.com/iU1UkdDoCi — Алексей Карпушев (@AleksKarpushev) February 22, 2022

Срывая очередную военную авантюру, задуманную Вашингтоном и реализуемую руками Киева в Донбассе, РФ пошла на принятие единственно правильного в сложившейся ситуации решения — во имя спасения населения юго-востока Украины от геноцида признала самопровозглашенные республики. Сначала депутаты Государственной думы рассмотрели этот сложный, но крайне назревший политический вопрос, затем он был положительно встречен Советом безопасности. А затем Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, тем самым фактически взяв их население под защиту.

В Киеве вдруг вспомнили о мире и безопасности

Этот факт отозвался громким визгом со стороны всех тех стран, которые много говорили о необходимости разрешения конфликта в Донбассе через реализацию Минских соглашений, но ничего не делали для того, чтобы подтолкнуть Киев к миру. Они лишь склоняли украинское руководство к войне путем накачки вооружениями и заверениями во всеобъемлющей помощи в случае, если Россия заступится за тогда еще не признанные республики.

Президент Украины Владимир Зеленский, который, как мы помним, стал главой государства на волне пацифистских высказываний и заверений в намерениях решить вопрос мирным путем, так увлекся военной риторикой, что в милитаристском порыве услужить западным кураторам откровенно стал «путать берега». К настоящему времени Киев сосредоточил возле границ ЛДНР огромную военную группировку, фактически приступившую к очередной попытке подавить народные республики.

Постпред Украины при ООН во время экстренного заседания Совбеза ООН высказал самую большую ложь, если судить по последним дням. Украинский дипломат утверждает, что его страна "хочет мира".https://t.co/jFPKyqzT1F — Телеканал Царьград (@tsargradtv) February 22, 2022

Теперь же, когда Киев вдруг оказался лицом к лицу не с шахтерским ополчением Донбасса, а с Россией, тональность мгновенно изменилась. На экстренном заседании Совета Безопасности ООН постпред Украины заявил, что его страна хочет мира и просит Москву отменить свое решение о признании ДНР и ЛНР, заверяя при этом о готовности вернуться к переговорам.

В этой связи возникает риторический вопрос: а что же все эти восемь лет мешало Киеву говорить о мире в Донбассе? Уверенность в собственной безнаказанности? Уверенность в скором физическом уничтожении всего населения республик? Уверенность в поддержке Запада? Скорее всего, на все эти вопросы можно ответить твердым «да». И задать другой вопрос: кому теперь нужны все эти просьбы и заверения, если у Украины было достаточно времени на мирное урегулирование донбасского конфликта? Теперь же, когда Москва взяла решение этого вопроса в свои руки, предложения Киева выглядят более чем бессмысленно.