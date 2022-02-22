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Полковник армии ЛНР о признании Донбасса: Мы все вздохнули с облегчением

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 12:38
Политика
Полковник армии ЛНР о признании Донбасса: Мы все вздохнули с облегчением
Федеральное агентство новостей  / 

Чувство эйфории присутствует абсолютно у каждого жителя Донбасса после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Об этом заявил в интервью ФАН бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник и военный эксперт Андрей Марочко.

Президент России подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и договоры о сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. В опубликованных документах дано поручение российским вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР. При этом охрана государственной границы Донецкой Народной Республики будет осуществляться совместными усилиями с Россией. Для этого будет заключено отдельное соглашение на десять лет.

«Сколько еще можно это терпеть? Россия сделала все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. [...] Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — сказал Путин.

Полковник армии ЛНР о признании Донбасса: Мы все вздохнули с облегчением
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что жители Донбасса ждали момента признания независимости с 2014 года. По его словам, сейчас все граждане ДНР и ЛНР «вздохнули с облегчением».

«Я хочу сказать, что словами это не передать и не описать. Все жители Донбасса ждали этого момента восемь лет. Мы дождались этого решения, нас признали. К сожалению, многие не дожили до этого исторического события. Но после признания Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донбасса вздохнули с огромным облегчением. Чувство эйфории присутствует абсолютно у каждого жителя Донбасса, потому что мы прекрасно понимаем, что признание — завершение войны», — сказал собеседник ФАН.

Полковник армии ЛНР о признании Донбасса: Мы все вздохнули с облегчением
lug-info.com / Луганский Информационный Центр

Также он напомнил, что после подписания указов и договоров России и народные республики Донбасса будут совместно обеспечивать мир на территориях ДНР и ЛНР.

«Я хочу напомнить, что в территории ДНР и ЛНР проживают уже почти 1 миллион граждан России. Уверен, что теперь прекратятся убийства. В документах, которые подписал Владимир Владимирович, сказано, что армия России обеспечит осуществление по поддержанию мира в Донбассе. Я как военнослужащий ждал этого восемь лет. Ранее западная и украинская пропаганда сообщали, что Киев противостоит армии России, но их сфабрикованные фейки не соответствовали действительности. Но теперь они действительно почувствуют, что такое российская армия и как она защищает своих граждан», — резюмировал Андрей Марочко.

По мнению политолога, эксперта института стран СНГ Ивана Скорикова, признанием независимости Донбасса должны быть довольны как Соединенные Штаты, так и Украина.

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