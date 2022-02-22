МИД Грузии посоветовал своим дипломатам вывезти семьи с Украины

Тбилиси, 22 февраля. Министерство иностранных дел Грузии обратилось к сотрудникам посольства в Киеве на фоне признания Россией независимости республик Донбасса.

Внешнеполитическое ведомство посоветовало работающим в Киеве дипломатам вывезти свои семьи с территории Украины. Представители посольства Грузии на Украине могут эвакуировать родственников, если считают нужным это сделать, говорится в сообщении МИД.

Ранее стало известно, что Госдепартамент предпринял новые меры для обеспечения безопасности своих дипломатов на Украине. Весь штат сотрудников, который был перевезен из Киева во Львов, будет эвакуирован в Польшу. Они будут продолжать поддерживать украинский народ из-за границы, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.