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МИД Грузии посоветовал своим дипломатам вывезти семьи с Украины

Политика
МИД Грузии посоветовал своим дипломатам вывезти семьи с Украины
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Степан Яцко

Тбилиси, 22 февраля. Министерство иностранных дел Грузии обратилось к сотрудникам посольства в Киеве на фоне признания Россией независимости республик Донбасса.

Внешнеполитическое ведомство посоветовало работающим в Киеве дипломатам вывезти свои семьи с территории Украины. Представители посольства Грузии на Украине могут эвакуировать родственников, если считают нужным это сделать, говорится в сообщении МИД.

Ранее стало известно, что Госдепартамент предпринял новые меры для обеспечения безопасности своих дипломатов на Украине. Весь штат сотрудников, который был перевезен из Киева во Львов, будет эвакуирован в Польшу. Они будут продолжать поддерживать украинский народ из-за границы, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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