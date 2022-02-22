Ветеран войны в Донбассе о признании ДНР и ЛНР: Мы ждали этого целых восемь лет

После признания Донецкой и Луганской народных республик Российской Федерацией ситуация в Донбассе изменится в лучшую сторону. К такому мнению в интервью ФАН пришел депутат первого состава Верховного совета ДНР, военкор, экс-боец подразделения «Витязь», военный эксперт Дмитрий Гау.

Президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам объявил об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал это «давно назревшим решением».

В эфире федеральных телеканалов показали церемонию подписания документов о признании ДНР и ЛНР, а также подписание главами республик в Кремле договоров о сотрудничестве с Россией.

«Поздравляю вас», — сказал российский лидер главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

22 февраля Владимир Путин провел совещание расширенного Совета безопасности России, где поднял вопрос об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик. Участники заседания высказались за признание ДНР и ЛНР, после чего президент сообщил:

«Я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня».

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Ветеран войны в Донбассе Дмитрий Гау в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По его словам, жители народных республик ждали этого восемь лет. Как рассказал экс-боец подразделения «Витязь», после принятия этого решения жизнь в Донбассе изменится в лучшую сторону.

«Признание Россией ДНР и ЛНР — то, чего мы добивались с самого начала. Жаль, конечно, что на это понадобилось восемь лет. До признания мы были так называемой серой зоной, мы не могли ни с кем официально торговать. Да, до подписания документов о признании Донбасса Россией были приняты и другие решения, которые были направлены на улучшение экономического положения региона. Но сейчас, думаю, ситуация изменится в лучшую сторону», — резюмировал Дмитрий Гау.

По мнению политолога, эксперта института стран СНГ Ивана Скорикова, признанием независимости Донбасса должны быть довольны как Соединенные Штаты, так и Украина.