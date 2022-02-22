Россия получила от ЛДНР право размещать свои военные базы на территории республик

Москва, 22 февраля. Луганская и Донецкая народные республики предоставили России право на создание военной инфраструктуры и баз на своей территории.

Об этом сказано в текстах договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, Донецкой и Луганской народными республиками. Положение об этом закреплено, в частности, в статье 5 Договора РФ и ДНР.

«В целях обеспечения безопасности Договаривающихся Сторон, а также мира и стабильности каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся Стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что профильные комитеты Госдумы РФ рекомендуют палате ратифицировать договоры с Донбассом. Парламентарии готовы в максимально короткие сроки начать процесс ратификации соглашений, передает телеканал «360».