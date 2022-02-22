Кристина Асмус поделилась смелым фото с новым бойфрендом

Москва, 22 февраля. Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус показала кадр, на котором предстала в объятиях нового бойфренда. Поклонники заподозрили, что ее избранником может быть актер Данила Козловский.

Асмус наслаждается новыми отношениями после развода с комиком Гариком Харламовым. Актриса не раскрывает детали своего романа и держит личность избранника в тайне. Однако в понедельник звезда не удержалась и решила поделиться с поклонниками эмоциями: она опубликовала смелый пост в Instagram, где показала полураздетого бойфренда.

«Обожаю понедельники», — поделилась Асмус.

Подписчики с восторгом отнеслись к публикации звезды. Некоторые фолловеры в шутку отметили, как похорошел Харламов, другие заметили, что неизвестный ухажер подозрительно напоминает Козловского.

«Ждем пояснительную бригаду»; «Данила Козловский?»; «Это Козловский? Подбородок знакомый», — написали фолловеры.

Prt Scr instagram.com / @asmuskristina

Другие подписчики также поделились собственными версиями. Некоторые уверены, что на фото запечатлен коллега актрисы по картине «Текст» Александр Петров, другие разглядели в кадре актера Илью Маланина, передает «Вечерняя Москва».

На этом фоне Харламов продолжает наслаждаться отношениями с актрисой Екатериной Ковальчук. Возлюбленная комика отпраздновала 29-летие в компании избранника.