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Кристина Асмус поделилась смелым фото с новым бойфрендом

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 10:19
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поделилась смелым фото с новым бойфрендом
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 22 февраля. Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус показала кадр, на котором предстала в объятиях нового бойфренда. Поклонники заподозрили, что ее избранником может быть актер Данила Козловский.

Асмус наслаждается новыми отношениями после развода с комиком Гариком Харламовым. Актриса не раскрывает детали своего романа и держит личность избранника в тайне. Однако в понедельник звезда не удержалась и решила поделиться с поклонниками эмоциями: она опубликовала смелый пост в Instagram, где показала полураздетого бойфренда.

«Обожаю понедельники», — поделилась Асмус.

Подписчики с восторгом отнеслись к публикации звезды. Некоторые фолловеры в шутку отметили, как похорошел Харламов, другие заметили, что неизвестный ухажер подозрительно напоминает Козловского.

«Ждем пояснительную бригаду»;

«Данила Козловский?»;

«Это Козловский? Подбородок знакомый», — написали фолловеры.

Кристина Асмус поделилась смелым фото с новым бойфрендом
Prt Scr instagram.com / @asmuskristina

Другие подписчики также поделились собственными версиями. Некоторые уверены, что на фото запечатлен коллега актрисы по картине «Текст» Александр Петров, другие разглядели в кадре актера Илью Маланина, передает «Вечерняя Москва».

На этом фоне Харламов продолжает наслаждаться отношениями с актрисой Екатериной Ковальчук. Возлюбленная комика отпраздновала 29-летие в компании избранника.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кристина Асмус поделилась смелым фото с новым бойфрендом
козловский харламов асмус
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