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Журнал Elle опубликовал лунный календарь на 22 февраля
Общество
Журнал Elle опубликовал лунный календарь на 22 февраля
pixabay.com  / 

Как распланировать свой день или от чего сегодня стоит воздержаться, лучше всего подскажет один из самых древних и точных инструментов для прогнозирования — лунный календарь. Наши праотцы обращались к нему испокон веков и благодаря этому жили правильно и были счастливы, пишет журнал Elle.

Сегодня Луна войдет в знак Скорпиона. Стоит отметить, что день идеально подойдет для активного труда. Все ваши усилия и серьезный настрой обязательно будут вознаграждены.

Деловые отношения сегодня разрывать не стоит. Также не стоит отменять планы и договоренности. В ближайшее время в пространстве неожиданно может появиться информация, которая поможет полностью пересмотреть происходящее и найти более взвешенное, а значит, и финансово выгодное решение даже в самых конфликтных вопросах.

Идеальное время для лечебных процедур, хорошо будет заняться женским здоровьем. Постарайтесь есть более легкую еду. Лучше сократить порции и отдать предпочтение диетическим блюдам.

Если у вас есть духовный опыт, попробуйте завершить день глубокой медитацией благодарности. В образах сновидений, как и вчера, серьезного смысла искать не стоит. Сейчас психике необходимо перезагрузиться. Просто попробуйте хорошенько отдохнуть.

Стоит также отметить, что Луна находится в убывающей фазе. Данная фаза — третья по счету и охватывает период от полнолуния до начала четвертой четверти. В полнолуние отмечается верх скопления жизненной и психической энергии. Потом, по мере убывания Луны, она идет на уменьшение.

В эти периоды происходит смена состояний, различных идей и суждений. Сила и опыт, накопленные за это время, отпускаются на реализацию планов.

В этот период лунного месяца можно различить первые итоги ранее вложенных усилий. Случающиеся смены настроений могут относиться не только к деловой области, но и личной жизни.

Ранее ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, на которых сильнее всего отразятся затмения в 2022 году.

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