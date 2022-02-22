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Госдума: ЛДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей

Политика
Госдума: ЛДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 февраля. Донбасс будет признан в границах Донецкой и Луганской областей. Соответствующее заявление 22 февраля сделал глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.

Известно, что глава российского государства Владимир Путин объявил о признании Россией ЛДНР. Также президент подписал соглашение о сотрудничестве с Луганской Народной Республикой.

Ранее сообщалось, что исторический момент признания республик Донбасса Путиным навсегда и прочно войдет в историю как восстановление справедливости. Таким мнением поделился руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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