Госдума: ЛДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей

Москва, 22 февраля. Донбасс будет признан в границах Донецкой и Луганской областей. Соответствующее заявление 22 февраля сделал глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.

Известно, что глава российского государства Владимир Путин объявил о признании Россией ЛДНР. Также президент подписал соглашение о сотрудничестве с Луганской Народной Республикой.

Ранее сообщалось, что исторический момент признания республик Донбасса Путиным навсегда и прочно войдет в историю как восстановление справедливости. Таким мнением поделился руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.