Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 10:49
10:48
Общество
Половину беженцев ЛДНР в пунктах ПВР Ростовской области составляют дети
10:48
Армия
Народная милиция ДНР сообщила о размещении бронетехники ВСУ в населенных пунктах Донбасса
10:47
Происшествия
Экс-сотрудницу администрации Владимирской области приговорили к колонии за взятку
10:47
Технологии
Всплеск шпионских слежек за пользователями Android зафиксирован в России
10:46
Армия
Генерал Картаполов: учения ВС РФ и Белоруссии избавят Запад от «шальных мыслей»
10:46
Общество
Волонтеры Подмосковья рассказали о состоянии прибывших из Донбасса детей
10:45
Спорт
УЕФА допускает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
10:43
Спорт
Валиева получила колье с сердцами на чествовании олимпийцев
10:40
Весь мир
Грянул гром: почему Украина с опозданием вспомнила о мире в Донбассе
10:39
Экономика
Минэнерго РФ считает цену нефти в 55-70 долларов оптимальной для рынка нефти
Все новости

МЧС ДНР предупредило о сокращении подачи воды в регионе до 25%

Общество
МЧС ДНР предупредило о сокращении подачи воды в регионе до 25%
pixabay.com  /  com77380

Донецк, 22 февраля. Подачу воды могут сократить на 20-25% в нескольких районах Донецкой Народной Республики. Об этом предупредили представители МЧС ДНР.

Ограничить поступление воды могут из-за приостановки работы Донецкой фильтровальной станции. Накануне была повреждена линия электропередачи «Вл 110 кВ Макеевская – ДФС». В результате инцидента фильтровальную станцию обесточило.

«Подача воды населению будет осуществляться от Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Вследствие этого возможно сокращение водоснабжения на 20-25% в Кировском, Куйбышевском, Петровском и частично Киевском районах Донецка», — отмечается в сообщении.

Добровольцы молодежного корпуса «Мы вместе» продолжают помогать эвакуированным гражданам из Донецкой и Луганской народных республик. Беженцев принимают на КПП Успенка.

Вернуться назад
Все новости / Общество / МЧС ДНР предупредило о сокращении подачи воды в регионе до 25%
днр вода поставки
Комментировать