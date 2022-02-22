МЧС ДНР предупредило о сокращении подачи воды в регионе до 25%

Донецк, 22 февраля. Подачу воды могут сократить на 20-25% в нескольких районах Донецкой Народной Республики. Об этом предупредили представители МЧС ДНР.

Ограничить поступление воды могут из-за приостановки работы Донецкой фильтровальной станции. Накануне была повреждена линия электропередачи «Вл 110 кВ Макеевская – ДФС». В результате инцидента фильтровальную станцию обесточило.

«Подача воды населению будет осуществляться от Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Вследствие этого возможно сокращение водоснабжения на 20-25% в Кировском, Куйбышевском, Петровском и частично Киевском районах Донецка», — отмечается в сообщении.

Добровольцы молодежного корпуса «Мы вместе» продолжают помогать эвакуированным гражданам из Донецкой и Луганской народных республик. Беженцев принимают на КПП Успенка.