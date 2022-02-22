Политолог: НАТО не нужна слабая Украина с массой проблем

Украина никогда не станет членом НАТО, как бы того ни желало руководство в Киеве. Альянсу не нужна слабая страна с массой проблем. Об этом ФАН рассказал политолог Андрей Иванов.

Стремление в НАТО

Украина стремится стать членом НАТО, несмотря на сигналы со стороны ряда стран Альянса. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Большинство украинцев хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Единственный сигнал, который мы посылаем миру, заключается в том, что если Украина преуспеет, а Россия отступит, это будет намного безопаснее для всего демократического мира», — сказал Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS.

Global Look Press / Lu Yang

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что вступление Украины в Альянс не стоит в повестке. И не случится в обозримом будущем.

Слабая Украина

Как отметил Андрей Иванов, Украина никогда не станет членом НАТО, как бы того ни желало руководство в Киеве. Альянсу не нужна слабая страна с массой проблем.

«Есть политика и пустая риторика украинских деятелей, а есть реальность, с которой все вынуждены считаться. Реальность же такова, что блоку НАТО не нужно обострение с Россией. Большая политика делается, исходя из интересов больших государств», — пояснил Андрей Иванов.

Федеральное агентство новостей /

Но, заметил политолог, никак не на основе «хотелок» начальников в маленьких странах. И еще один важный момент, о котором в Киеве не любят говорить.

«Дело в том, что украинский режим малоадекватен. И это самая большая проблема при взаимодействии с НАТО. В Альянсе просто не хотят иметь дело с непредсказуемой стороной», — заключил Андрей Иванов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.