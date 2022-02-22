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Путин наградил орденами Веру Алентову и других артистов

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 10:04
Общество
Путин наградил орденами Веру Алентову и других артистов
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 22 февраля. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда артистов и деятелей культуры. В список попали актриса Вера Алентова и певец Валерий Леонтьев.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, звезда фильма «Москва слезам не верит» удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Такой же награды удостоили Леонтьева и председателя Национальной ассоциации драматургов Юрия Полякова.

Также награды получили художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас (орден «За заслуги в культуре и искусстве») и актриса Алена Бабенко (Орден Дружбы).

Президент России 21 февраля направил поздравительную телеграмму Алентовой. Актриса праздновала юбилей, ей исполнилось 80 лет.

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