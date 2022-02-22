Захарова заявила, что границы ЛДНР будут обсуждены после ратификации договора о дружбе

Москва, 22 февраля. О том, в каких границах Москва признает Донецкую и Луганскую народные республики, станет известно после ратификации договора о дружбе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким мнением Захарова поделилась в ходе эфира YouTube канала «Соловьев Live».

«Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация договора. — Прим. ФАН.) свершиться», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Россия согласна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом решении объявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к нации.