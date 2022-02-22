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Сирия поддержала решение Путина о признании республик Донбасса

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 10:06
Политика
Сирия поддержала решение Путина о признании республик Донбасса
ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;  /  Степан Яцко

Дамаск, 22 февраля. Дамаск поддерживает решение главы российского государства Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал глава сирийского внешнеполитического ведомства Фейсал Микдад.

По его словам, Сирия готова сотрудничать с признанным Россией Донбассом.

«Сирия выражает солидарность с ДНР и ЛНР», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно о решении Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он объявил в ходе телеобращения к россиянам.

Сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

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Все новости / Политика / Сирия поддержала решение Путина о признании республик Донбасса
Сирия путин лднр
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