Сирия поддержала решение Путина о признании республик Донбасса

Дамаск, 22 февраля. Дамаск поддерживает решение главы российского государства Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал глава сирийского внешнеполитического ведомства Фейсал Микдад.

По его словам, Сирия готова сотрудничать с признанным Россией Донбассом.

«Сирия выражает солидарность с ДНР и ЛНР», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно о решении Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он объявил в ходе телеобращения к россиянам.

Сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.