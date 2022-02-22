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МИД Китая: события на Украине связаны с задержкой в выполнении Минских соглашений

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 09:59
Политика
МИД Китая: события на Украине связаны с задержкой в выполнении Минских соглашений
wikipedia.org  /  WhisperToMe / CC0

Пекин, 22 февраля. Ситуация на Украине возникла из-за промедлений в реализации минских договоренностей, уверен глава министерства иностранных дел КНР Ван И.

Дипломат побеседовал с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Стороны созвонились утром 22 февраля на фоне признания ЛДНР Россией.

Ван И пояснил, что события на Украине связаны с задержкой в выполнении Минских соглашений. Китай призывает все стороны в сложившейся обстановке быть сдержанными и принимать решения с помощью диалога, заявил глава МИД страны.

Ранее глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин выразил благодарность России за признание субъекта. Президент РФ Владимир Путин воплотил в жизнь волю своих граждан, подчеркнул политик.

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