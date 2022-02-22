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Жену Моргенштерна Дилару Зинатуллину подозревают в беременности

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 10:36
Шоу-бизнес
Жену Моргенштерна Дилару Зинатуллину подозревают в беременности
instagram.com  /  @influesii

Москва, 22 февраля. Супругу скандального рэпера Моргенштерна Дилару Зинатуллину заподозрили в беременности. В Сети обсуждают возможное интересное положение блогера.

Моргенштерн и Зинатуллина временно переехали в Дубай, но возвращаться в Россию пара пока не планирует. Поклонники подозревают, что блогер уже ждет первенца от скандального рэпера, поэтому они не планируют перелеты, которые могут быть небезопасны для 21-летней девушки.

Также она все чаще появляется в одежде свободного кроя, что еще больше наталкивает поклонников на мысль о беременности. Сама Зинатуллина пока не комментирует слухи о возможном интересном положении. Супруги продолжают наслаждаться жизнью в Дубае.

Недавно рэпер и его жена напугали поклонников новостью о своем разводе. О расставании Зинатуллина намекнула на своей странице в Instagram.

 

 

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Все новости / Шоу-бизнес / Жену Моргенштерна Дилару Зинатуллину подозревают в беременности
беременность моргенштерн Зинатуллина
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