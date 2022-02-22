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Глава Народного совета ДНР Бидевка отметил важность решения России о признании республики

Политика
Глава Народного совета ДНР Бидевка отметил важность решения России о признании республики
dnr-online.ru  /  Официальный сайт ДНР

Донецк, 22 февраля. Решение России о признании независимости Донецкой народной республики является жизненно необходимым, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Недавно в пресс-службе Народного совета сообщили, что парламент рассмотрит вопрос ратификации договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. Это ключевой документ в новой истории страны, отметил Бидевка. По его словам, установление прямого сотрудничества с Москвой в сложившейся ситуации является очень важным.

«В ситуации, когда Украина не просто отказалась от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, но и пошла на серьёзную эскалацию конфликта, признание Донецкой народной республики и установление прямого сотрудничества с Российской Федерацией на самом высоком государственном уровне является не просто важным, а жизненно необходимым решением», — сказал глава Народного совета ДНР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с видеообращением к согражданам. После этого он подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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