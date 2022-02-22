Василий Подколзин стал автором победной шайбы в матче между «Ванкувером» и «Сиэтлом»

Ванкувер, 22 февраля. Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин забросил победную шайбу в игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».

Матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер» принимал «Сиэтл» на стадионе «Роджерс-Арена», завершился победой хозяев со счетом 5:2, пишет RT. Российский нападающий Подколзин провел на льду 9 минут 16 секунд. Экс-форвард петербургского СКА стал автором третьей заброшенной шайбы «Ванкувера», заработав показатель полезности «+1».

Благодаря победе клуб из одноименного города набрал 54 очка и пока занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Сиэтл» с 36 баллами располагается на 15-й позиции.

Ранее бывший форвард «Зенита» Халк забил победный гол в серии пенальти матча за Суперкубок Бразилии по футболу. «Атлетико Минейро», за который выступает нападающий, впервые завоевал трофей.