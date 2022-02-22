Продюсер Фадеев сравнил пение российских звезд с криками петуха

Москва, 22 февраля. Знаменитый продюсер Максим Фадеев высмеял некоторых российских артистов, указав на их плохие вокальные данные. Он сравнил пение ряда звезд с кукареканьем петуха.

Артист поделился с поклонниками на своей странице в Instagram несколькими короткими видео с петухом, который покорил сердце 53-летнего музыканта. Он признался, что не мог сдержать смех, увидев попытки птицы запеть.

«Я смеялся, как мальчишка! Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! Сейчас, как я вижу, дела обстоят еще хуже! Можете не верить, но так поют очень многие наши суперзвезды», — написал музыкальный продюсер.

Интернет-пользователи оценили юмор Фадеева и оставили в комментариях массу сообщений с хихикающими эмоджи. Они в шутку отметили, что петух старается использовать весь свой диапазон, переключаясь с грудного на горловой регистр.

«Да он поет лучше многих «звезд»»; «Максим, тогда встречный вопрос, почему эти «звезды» выбиваются на вершину?»; «Это просто шедевр. Почти как «Песня года» на центральных каналах», — язвительно пошутили подписчики.

Фадеев честно высказывается о российском шоу-бизнесе. Он не разделяет восторга некоторых поклонников Ольги Бузовой, которые всячески поддерживают исполнительницу. По его мнению, артистка стала жертвой манипуляторов.