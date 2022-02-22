Игорь Друзь: В отличие от выдуманных «кремлевских списков», на Украине есть сайт «Миротворец»

Заявление представителя МИД США о «расстрельных списках», в которые российское правительство якобы вносит всех граждан Украины, критиковавших публично Кремль, — нелепая и болезненная фантазия. В то же время в интернете продолжает функционировать украинский сайт «Миротворец», на котором размещаются списки пророссийски настроенных граждан, с которыми, по замыслу украинских экстремистов, надо расправиться. Об этом ФАН рассказал эксперт по внутренней и внешней политике Украины Игорь Друзь.

Американский дипломат Батшеба Нелл Крокер направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека, в котором сообщается, что российские и белорусские диссиденты, а также украинцы, выступавшие против России, внесены Москвой в «особые списки», и после предполагаемой США оккупации со стороны РФ Украины этих людей будут пытать и уничтожать.

Общественный и политический деятель Игорь Друзь высказал мнение, что заявления большинства западных политиков, придерживающихся антироссийской риторики, в последнее время превратились в поток неприкрытой лжи. Один из примеров несуразных выдумок — «списки для репрессий», которые якобы составлены для президента России Владимира Путина.

«Мы помним, что, по версии США, 16 февраля российская армия должна была зайти на Украину и захватить Киев. Именно в этот период ВСУ усилили обстрелы Донбасса и осуществили на территории ДНР и ЛНР ряд диверсий, очевидно, провоцируя Россию на ответные меры. Запад при этом бессовестно врет, каждый раз его пропагандисты для пущей убедительности изобретают все более чудовищные подробности «жестокости и коварства Кремля», но люди, способные к анализу, давно перестали верить ангажированным антироссийским писакам и лживым европейским и американским политикам. Прошу заметить, что в то время, как продажные журналисты и чиновники сочиняют доказательства агрессии Москвы, в интернете уже восемь лет действует украинский сайт «Миротворец», на котором нацистами выкладываются личные данные людей, не согласных с политикой властей Украины. Этот портал призывает к расправе с инакомыслящими. В этих реальных, а не придуманных списках «неугодных», есть и мое имя», — сказал Игорь Друзь.

Собеседник ФАН добавил, что многие люди, попавшие в списки украинских радикалов, жестоко пострадали — они были зверски избиты или убиты. Так, по словам политолога, в 2015 году после публичного «заказа» на сайте «Миротворец» был убит украинский журналист и телеведущий, критикующий политику официального Киева, Олесь Бузина. Друзь уточнил, что нападениям подверглись многие его знакомые-единомышленники, также ставшие неугодными киевскому режиму. Общественный деятель напомнил, что никаких реальных мер европейские правозащитные организации, включая ООН, к ликвидации упомянутого интернет-ресурса не приняли: они не реагируют даже на убийства тех, кто помещен в списки нацистов. По мнению Игоря Друзя, выдумка про «списки Путина», очевидно, должна отвлечь общественность от очередных неблаговидных деяний Вашингтона и стран НАТО на Украине.

Ранее ФАН рассказал про заявление разведки Эстонии о «российском нападении» на Украину». Американское издание, сославшись на прибалтийских партнеров, сообщило про «ограниченное нападение» России на Украину.