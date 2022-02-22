Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 10:48
10:47
Технологии
Всплеск шпионских слежек за пользователями Android зафиксирован в России
10:46
Армия
Генерал Картаполов: учения ВС РФ и Белоруссии избавят Запад от «шальных мыслей»
10:46
Общество
Волонтеры Подмосковья рассказали о состоянии прибывших из Донбасса детей
10:45
Спорт
УЕФА допускает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
10:43
Спорт
Валиева получила колье с сердцами на чествовании олимпийцев
10:40
Весь мир
Грянул гром: почему Украина с опозданием вспомнила о мире в Донбассе
10:39
Экономика
Минэнерго РФ считает цену нефти в 55-70 долларов оптимальной для рынка нефти
10:37
Политика
Глава МИД Франции Ле Дриан: первые санкции ЕС против России будут приняты уже 22 февраля
10:36
Происшествия
Тракторист провалился под лед и утонул на реке в Свердловской области
10:35
Общество
Дворник и прохожий спасли провалившегося под лед реки мальчика в Петербурге
Все новости

Более 11 тысяч беженцев из Донбасса отправлены из Ростовской области в другие регионы

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 10:01
Общество
Более 11 тысяч беженцев из Донбасса отправлены из Ростовской области в другие регионы
Global Look Press  /  Svetlana Lomakina

Ростов-на-Дону, 22 февраля. Эвакуированные жители Донецкой и Луганской Народных Республик отправлены из Ростовской области в другие регионы России. Отмечается, что всего было отправлено более 11 тысяч человек.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 8:00 в другие регионы России выехали более 11 тысяч человек, из них 4888 — дети. Они отправлены 14 железнодорожными составами в 11 российских субъектов.

Эвакуация населения из ЛНР и ДНР в Ростовскую область началась 18 февраля. Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу 10 тысяч рублей. В настоящее время помощь эвакуированным жителям Донбасса оказывают волонтеры.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более 11 тысяч беженцев из Донбасса отправлены из Ростовской области в другие регионы
беженцы донбасс эвакуация
Комментировать