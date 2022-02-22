Более 11 тысяч беженцев из Донбасса отправлены из Ростовской области в другие регионы

Ростов-на-Дону, 22 февраля. Эвакуированные жители Донецкой и Луганской Народных Республик отправлены из Ростовской области в другие регионы России. Отмечается, что всего было отправлено более 11 тысяч человек.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 8:00 в другие регионы России выехали более 11 тысяч человек, из них 4888 — дети. Они отправлены 14 железнодорожными составами в 11 российских субъектов.

Эвакуация населения из ЛНР и ДНР в Ростовскую область началась 18 февраля. Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу 10 тысяч рублей. В настоящее время помощь эвакуированным жителям Донбасса оказывают волонтеры.