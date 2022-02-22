Сенатор Цеков допустил утверждение Совфедом закона о признании ЛДНР 22 февраля

Москва, 22 февраля. Совет Федерации может утвердить закон о признании Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время, заявил сенатор Сергей Цеков.

По его словам, это может произойти 22 февраля. Необходимо, чтобы Госдума в этот день приняла соответствующее решение, отметил Цеков.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к соотечественникам. После него глава государства подписал указ о признании независимости республик Донбасса.

Внеочередное заседание Совета безопасности России по вопросу признания ЛДНР прошло 21 февраля. В ходе мероприятия Путин отметил, что итоговое решение будет принято до конца дня.