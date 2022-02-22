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Народная милиция ЛНР сообщила о 65 нарушениях режима тишины украинской армией в Донбассе

Армия
Народная милиция ЛНР сообщила о 65 нарушениях режима тишины украинской армией в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 22 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины 65 раз нарушили режим тишины в Донбассе, сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Согласно информации оборонного ведомства, украинская армия обстреляла 29 населенных пунктов за сутки.

Ранее сообщалось, что НМ ДНР обвинила ВСУ в обстреле населенного пункта Дзержинское. В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что обстрел произошел в 7:15 со стороны населенного пункта Водяное, подконтрольного Киеву.

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украина ЛНР всу донбасс
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