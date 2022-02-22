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Профильные комитеты Госдумы рекомендуют палате ратифицировать договоры с Донбассом

Политика
Профильные комитеты Госдумы рекомендуют палате ратифицировать договоры с Донбассом
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 февраля. Думские комитеты рекомендуют палате придать договорам с Донбассом юридическую силу путем утверждения их соответствующим органом каждой из сторон.

Договоры между Россией и ЛДНР заключены на десять лет. Стороны обязуются совместно обороняться и охранять границы республик.

Известно, что Москва намерена принимать меры для поддержания финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР.

Стоит отметить, что комитеты Государственной думы по международным делам и по СНГ также считают, что палата должна ратифицировать договоры с Луганской и Донецкой народными республиками.

Ранее сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

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