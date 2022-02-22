Генерал-майор Липовой: Информационные вбросы западных СМИ давно малоправдоподобны

Раз в 50–100 лет объединенная Европа пытается напасть на Россию, устраивая кровавые войны, а затем, получив отпор, стремительно бежит, зализывает раны и клянется больше не повторять подобных ошибок. Сегодня мир стоит на грани войны, и эту войну, прежде всего, пытаются спровоцировать с помощью лжи и манипуляций Соединенные Штаты, оставшись при этом в стороне. Россия сильна, права и уверена в себе, мы понимаем, что происходит, и знаем, что надо делать. Об этом ФАН сообщил генерал-майор Сергей Липовой.

Накануне корреспондент CBS News Дэвид Мартин заявил:

«У США есть разведданные о том, что российские командиры получили приказ приступить к вторжению на Украину, командиры на местах разрабатывают конкретные планы относительно того, как они будут маневрировать в своих секторах поля боя».

Доказательств достоверности информации канал традиционно не привел.

Экс-командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа Сергей Липовой обратил внимание, что сегодня опасность для мира исходит от двух больших групп людей: это западные и украинские журналисты, постоянно печатающие провокационную ложь, и военнослужащие ВСУ на линии соприкосновения с Донбассом, одурманенные пропагандой, алкоголем и наркотиками, поступки которых могут быть непредсказуемыми и повлечь смерть невинных людей.

«То, что заявил корреспондент CBS, это даже не дилетантство. Это какой-то психоз на грани безумия и явный непрофессионализм. Подобное в западной прессе мы отслеживаем третий месяц. С начала текущего года американские и европейские чиновники и журналисты убеждают нас, что якобы Россия вот-вот нападет на Украину. Называя при этом каждый день новые «точные» даты. Заверения Москвы о том, что мы не хотим ни с кем воевать, тем более со славянским народом, который нам является братским, Запад слышать отказывается. Эта линия поведения определяется Вашингтоном. Смешно и печально, что пропагандисты США и Европы сочиняют нелепости и, похоже, сами начинают в них верить», — отметил российский военный летчик.

Пресс-служба Общественной организации «Офицеры России» /

«Каждый день мы видим провокации со стороны Киева. Это обстрел Донбасса и террористические акты на территории ДНР и ЛНР, а также провокации относительно России. Уже дважды на территорию нашего государства прилетали снаряды, выпущенные ВСУ, зафиксировано вторжение украинских солдат и бронетехники через границу в пределы нашей суверенной страны. Нарушители тут же были обезврежены. Люди начинают понимать, что им морочат головы. Пользователи англоязычного сегмента сети Интернет оставляют на форумах гневные высказывания, они требуют от собственных властей правды. Но при всех явных фактах агрессии Киева, коллективный Запад делает вид, что не замечает этих преступлений, и ждет ответа России, чтобы обвинить нас в так называемой агрессии», — сказал ветеран нескольких войн.

Герой Российской Федерации напомнил, что недавно в информационном пространстве появился очередной фейк: якобы в России имеются «расстрельные списки», и после оккупации Киева, которая, по словам американских пропагандистов, вот-вот произойдет, русские будут «пытать и убивать патриотов захваченной страны». По словам Липового, все это не выдерживает никакой критики, логику здесь искать бесполезно. Собеседник ФАН добавил, что западного обывателя зомбируют, но местным новостным изданиям удерживать внимание обманутых европейцев и американцев все сложнее.

Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» подчеркнул, что после 1945 года США развязали около 250 военных конфликтов, большая часть которых началась после провокации американцев. Он напомнил, что на Украине сегодня находятся западные военные инструкторы, а в страну идут поставки оружия их стран НАТО. Липовой высказал мнение, что, ложь Запада будет продолжаться, Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат нагнетание обстановки путем публикации нелепостей и эскалации конфликта в Донбассе. Он заверил, что профессионализм, самообладание и выдержка российских военных обеспечат защиту не только нашей страны, но и мирных жителей Донбасса, среди которых немало граждан России.

Ранее ФАН рассказал про обещание замглавы полиции Украины преследовать граждан за любовь к Русскому миру. Заявление заместителя главного полицейского Украины — фашистский лозунг.