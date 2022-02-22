Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 12:18
12:17
Технологии
Киберполигон открыли в Татарстане на базе нового технопарка «Спартак»
12:17
Армия
Басурин: вопрос размещения российских военных в ДНР будет решать глава республики
12:13
Общество
Фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи в формате делового форума
12:12
Армия
Басурин обвинил ВСУ в целенаправленных обстрелах территории ДНР
12:10
Армия
Омбудсмен ДНР Морозова заявила об активизации обстрелов ВСУ по всей линии разграничения
12:10
Происшествия
Бизнесмена заподозрили в даче взятки врио замглавы Владимирской области
12:09
Общество
Родные и друзья провожают Юхтина в последний путь в Москве
12:08
Политика
Депутат Госдумы Юрий Швыткин прояснил ситуацию с признаваемыми Россией границами ДНР и ЛНР
12:06
Происшествия
СК начал проверку после смерти 80-летней пенсионерки из-за падения сосульки в Подмосковье
12:05
Происшествия
Адвокаты обжаловали приговор осужденному за подготовку взрыва здания ФСБ подростку из Канска
Все новости

Росгвардейцы в Саранске задержали объявленного в розыск нарушителя
Происшествия
Росгвардейцы в Саранске задержали объявленного в розыск нарушителя
pixabay.com  / 

Саранск, 22 февраля. Сотрудники Росгвардии в Мордовии сумели обезвредить злоумышленника, подозреваемого в нанесении побоев.

По данным регионального управления Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны утром 20 февраля на проспекте 60 лет Октября в Саранске остановили для проверки документов человека, который подходил по имеющейся ориентировке на объявленного в розыск преступника. Подозрения росгвардейцев подтвердились. Нарушитель, обвиняемый в нанесении телесных побоев, был передан в руки полиции, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о задержании 16-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в хранении оружия. В ходе проверки и обыска в квартире школьника были обнаружены ружья, пистолеты и патроны. По словам задержанного, пистолеты и патроны он приобрел с рук, а ружья принадлежали его покойному дедушке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Росгвардейцы в Саранске задержали объявленного в розыск нарушителя
росгвардия мордовия
Комментировать