Росгвардейцы в Саранске задержали объявленного в розыск нарушителя

Саранск, 22 февраля. Сотрудники Росгвардии в Мордовии сумели обезвредить злоумышленника, подозреваемого в нанесении побоев.

По данным регионального управления Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны утром 20 февраля на проспекте 60 лет Октября в Саранске остановили для проверки документов человека, который подходил по имеющейся ориентировке на объявленного в розыск преступника. Подозрения росгвардейцев подтвердились. Нарушитель, обвиняемый в нанесении телесных побоев, был передан в руки полиции, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о задержании 16-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в хранении оружия. В ходе проверки и обыска в квартире школьника были обнаружены ружья, пистолеты и патроны. По словам задержанного, пистолеты и патроны он приобрел с рук, а ружья принадлежали его покойному дедушке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.