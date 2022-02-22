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Глава ЛНР Пасечник заявил о процветающем будущем после признания республики Россией

Политика
Глава ЛНР Пасечник заявил о процветающем будущем после признания республики Россией
Федеральное агентство новостей

Луганск, 22 февраля. Луганская Народная Республика ждала признания долгих восемь лет. Об этом рассказал руководитель региона Леонид Пасечник.

Глава ЛНР поблагодарил Россию за признание республики.

«Для братской страны мы не просто ОРДЛО, как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, который подвергается геноциду! Самое главное — у нас появилась надежная уверенность на мирное, процветающее будущее!» — отметил Пасечник.

Ранее сообщалось, что МИД РФ должен провести переговоры для установления дипломатических отношений с Донбассом. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.

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ЛНР пасечник признание
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