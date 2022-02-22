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Владимирская область готова принять беженцев из ЛДНР
Общество
Владимирская область готова принять беженцев из ЛДНР
ГУ МЧС по Ростовской области  / 

Владимир, 22 февраля. Во Владимирский регион начинают прибывать женщины с детьми из Донбасса, из районов, где ведутся боевые действия. Владимирцы подготовились к принятию беженцев.

Во Владимире создан региональный штаб, определены места, где можно будет разместить людей, пишет издание «Владимирские ведомости». По предварительным данным, около 1,5 тысячи человек прибудут во Владимирскую область. Кто-то едет организованно, по железной дороге, кто-то самостоятельно — машинами и семьями. Пункты временного проживания организуют во Владимире, Меленках, Кольчугине, Киржаче, Камешковском, Вязниковском, Гороховецком, Суздальском и Собинском районах.

Для беженцев организуют трехразовое питание из расчета до 350 рублей в день на человека. Будет оказана благотворительная помощь, объявлен сбор продуктов питания, одежды, предметов первой необходимости, воды и средств индивидуальной защиты. Также в пунктах будут дежурить психологи из МЧС и учреждений соцзащиты.

Ранее ФАН сообщал, что Астраханская область присоединилась к другим российским регионам, готовым принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. В ближайшие дни регион планирует встретить первых эвакуированных граждан.

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