Brand Analytics: большинство российских пользователей поддержали признание ЛНР и ДНР

Москва, 22 февраля. Brand Analytics проанализировал первую реакцию пользователей социальных медиа из России на оглашение российским лидером Владимиром Путиным решения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Проанализирована реакция в первые три часа после оглашения решения (22:00 — 01:00 (по московскому времени) 21 февраля 2022 года). За указанный период 12,6 тысячи российских авторов соцмедиа высказались по теме. Из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, 86% высказались в поддержку, 14% — были против.

Отмечается, что резкий рост обсуждений темы ЛДНР в российских соцмедиа начался 14 февраля. Основными площадками для обсуждений стали «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ранее публицист Елена Заславская заявила, что признание Донецкой и Луганской народных республик в первую очередь отражает волю народа. Стоит отметить, что несовершеннолетние жители Донбасса получат от РФ гуманитарную помощь в размере 1 миллиарда рублей, передает Infox.