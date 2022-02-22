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Brand Analytics: большинство российских пользователей поддержали признание ЛНР и ДНР

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 09:37
Общество
Brand Analytics: большинство российских пользователей поддержали признание ЛНР и ДНР
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 22 февраля. Brand Analytics проанализировал первую реакцию пользователей социальных медиа из России на оглашение российским лидером Владимиром Путиным решения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Проанализирована реакция в первые три часа после оглашения решения (22:00 — 01:00 (по московскому времени) 21 февраля 2022 года). За указанный период 12,6 тысячи российских авторов соцмедиа высказались по теме. Из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, 86% высказались в поддержку, 14% — были против.

Отмечается, что резкий рост обсуждений темы ЛДНР в российских соцмедиа начался 14 февраля. Основными площадками для обсуждений стали «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ранее публицист Елена Заславская заявила, что признание Донецкой и Луганской народных республик в первую очередь отражает волю народа. Стоит отметить, что несовершеннолетние жители Донбасса получат от РФ гуманитарную помощь в размере 1 миллиарда рублей, передает Infox.

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