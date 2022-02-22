Джигурда приехал в Донбасс и показал, что там происходит

Донецк, 22 февраля. Популярный и скандальный российский актер Никита Джигурда на своей странице в Instagram выложил видеоролик из Донбасса. На кадрах актер находится в шести километрах от центра Донецка на Киевском проспекте, пишет Teleprogramma.pro.

«Это даже не окраина Донецка — Киевский проспект. На земле осколки, деревья иссечены, как елки. Можно поймать осколки, поэтому здесь никто не живет. Вот это все Донецк. И это все сделали бизнесмены», — заявил актер.

По словам Джигурды, дома разрушены от прицельного огня и виноваты в этом «безбашенные хлопцы», палящие по мирным жителям. Артист вспомнил, как в мирное время Киевский проспект блистал своей красотой.

«Теперь сами видите! Кому война — горе, а кому — бизнес на крови», — с сожалением объяснил Никита Джигурда.

Ситуация в Донбассе снова обострилась за последние несколько дней. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Prt Scr instagram.com / @instadzhigurda

Напомним, Никита Джигурда родился в Киеве, а в 2017 году получил гражданство ДНР.

Позднее звезду лишили гражданства Донецкой Народной Республики. Такое решение принял глава региона Александр Захарченко.

«Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды. Произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин Донецкой Народной Республики. Ошибка была, извиняюсь за ошибку выдать паспорт Никите Джигурде, я извиняюсь перед народом Донбасса», — заявил тогда Захарченко.

Правда, в чем именно заключалась ошибка, так никто и не сообщил. Военачальник также пообещал, что относительно инцидента будет разбирательство.

Уроженец Киева Никита Джигурда не имеет российского гражданства, но при этом он хотел участвовать в «Евровидении» за Донецкую Народную Республику.

Ранее сообщалось, как Никита Джигурда поддержал Волочкову после расставания с новым возлюбленным.