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Волонтеры молодежного корпуса «Мы вместе» продолжают помогать беженцам из ДНР и ЛНР

Общество
Волонтеры молодежного корпуса «Мы вместе» продолжают помогать беженцам из ДНР и ЛНР
Global Look Press  /  Svetlana Lomakina

Ростов-на-Дону, 22 февраля. Члены молодежного волонтерского корпуса «Мы вместе» встречают эвакуированных жителей ДНР и ЛНР на КПП Успенка. Они передают взрослым необходимые документы, а детей угощают сладостями.

Ночное дежурство совместно с волонтерами корпуса «Мы вместе» провел депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета молодежной политики Игорь Кастюкевич, передает издание «Газета.Ru». Отмечается, что он привез в Ростовскую область, в которую прибывают беженцы, фуру с пятью тоннами гуманитарного груза. Кастюкевич подчеркнул, что оказание поддержки волонтерами имеет важное значение.

«Люди растеряны, выходят и не знают, куда идти, не понимают, какие документы оформлять. Добровольцы им все разъясняют, в круглосуточном режиме. Они большие молодцы!» — заявил он.

Волонтеры встречают беженцев из ДНР и ЛНР сразу у перехода на КПП Успенка. Вечером волонтеры планируют оборудовать еще один пункт помощи гражданам, прибывающим в Россию из Донбасса.

Эвакуация населения в Россию началась 18 февраля. Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей.

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